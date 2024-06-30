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30 июня, 11:01

"Приключенческий тур": "Ухилянты" заплатили миллион за побег в Венгрию и попались на границе

На границе Украины задержали 17 уклонистов при попытке бежать в Венгрию

Украинские пограничники продолжают отлавливать уклонистов, которые пытаются любыми способами покинуть страну. На этот раз на границе с Венгрией был задержан автобус с 17 военнообязанными.

На границе Украины задержали 17 уклонистов при попытке бежать в Венгрию. Видео © Telegram / Государственная пограничная служба Украины

"Неудачный "приключенческий тур". В 200 метрах от границы пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Пассажиры пытались незаконно уехать за границу", — отметили в Госпогранслужбе Незалежной.

В ведомстве уточнили, что за своё "путешествие" задержанные заплатили примерно 12 тысяч долларов (более миллиона рублей). Военнообязанных отвезли в пограничное подразделение для составления протоколов административного нарушения.

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Ранее Life.ru писал, что в Одессе сотрудники скорой помощи ввязались в драку с военкомами, пытаясь отбить коллегу. В массовой драке также принимали участие члены добровольных отрядов содействия полиции. О пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

Telegram / Государственная пограничная служба Украины

Никита Осипов
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