"Приключенческий тур": "Ухилянты" заплатили миллион за побег в Венгрию и попались на границе
На границе Украины задержали 17 уклонистов при попытке бежать в Венгрию
Украинские пограничники продолжают отлавливать уклонистов, которые пытаются любыми способами покинуть страну. На этот раз на границе с Венгрией был задержан автобус с 17 военнообязанными.
На границе Украины задержали 17 уклонистов при попытке бежать в Венгрию. Видео © Telegram / Государственная пограничная служба Украины
"Неудачный "приключенческий тур". В 200 метрах от границы пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 мужчин из разных областей Украины. Пассажиры пытались незаконно уехать за границу", — отметили в Госпогранслужбе Незалежной.
В ведомстве уточнили, что за своё "путешествие" задержанные заплатили примерно 12 тысяч долларов (более миллиона рублей). Военнообязанных отвезли в пограничное подразделение для составления протоколов административного нарушения.
Ранее Life.ru писал, что в Одессе сотрудники скорой помощи ввязались в драку с военкомами, пытаясь отбить коллегу. В массовой драке также принимали участие члены добровольных отрядов содействия полиции. О пострадавших не сообщалось.
Telegram / Государственная пограничная служба Украины