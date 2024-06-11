В Одессе сотрудники скорой помощи ввязались в драку с военкомами, пытаясь отбить коллегу

В Одессе конфликт между работниками скорой помощи и работниками военкомата перерос в массовую драку. По данным издания "Страна", медики прибыли к зданию ТЦК, чтобы отбить своего коллегу — водителя неотложки, который прибыл туда, чтобы обновить данные для учёта, но это оказалось билетом в один конец, мужчину на волю больше не отпустили, даже несмотря на высокое давление у новоявленного "призывника".

В Одессе произошла массовая драка с участием бригад скорой помощи и военкомов. Видео из соцсетей

В массовой драке также участвовали члены добровольных отрядов содействия полиции. Эти подразделения были созданы на Украине во всех городах в 2022 году. Члены отрядов совместно с полицией патрулируют улицы, стоят на блокпостах в городах вместе с военными, а также часто помогают сотрудникам ТЦК в "силовой" мобилизации мужчин призывного возраста. Зарплату члены таких отрядов не получают, но у них другая мотивация — их по умолчанию не мобилизуют.

Чем закончился конфликт, пока не известно. О количестве задержанных и пострадавших не сообщалось.