В Одессе сотрудники скорой помощи ввязались в драку с военкомами, пытаясь отбить коллегу
В Одессе произошла массовая драка с участием бригад скорой помощи и военкомов
В Одессе конфликт между работниками скорой помощи и работниками военкомата перерос в массовую драку. По данным издания "Страна", медики прибыли к зданию ТЦК, чтобы отбить своего коллегу — водителя неотложки, который прибыл туда, чтобы обновить данные для учёта, но это оказалось билетом в один конец, мужчину на волю больше не отпустили, даже несмотря на высокое давление у новоявленного "призывника".
В Одессе произошла массовая драка с участием бригад скорой помощи и военкомов. Видео из соцсетей
В массовой драке также участвовали члены добровольных отрядов содействия полиции. Эти подразделения были созданы на Украине во всех городах в 2022 году. Члены отрядов совместно с полицией патрулируют улицы, стоят на блокпостах в городах вместе с военными, а также часто помогают сотрудникам ТЦК в "силовой" мобилизации мужчин призывного возраста. Зарплату члены таких отрядов не получают, но у них другая мотивация — их по умолчанию не мобилизуют.
Чем закончился конфликт, пока не известно. О количестве задержанных и пострадавших не сообщалось.
Напомним, на Украине с 18 мая вступил в силу закон о принудительной мобилизации. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Отныне вводится запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан, находящихся за границей, и никакой демобилизации для уже призванных. Украинцы всеми силами выступают против военкомов, и неслучайно: люди в форме неоднократно устраивали беспредел на улицах городов, дабы заткнуть "дыры" на передовой новыми людьми.