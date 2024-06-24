Военком с пистолетом взял на мушку украинца на глазах у толпы, но всё оказалось не так просто

Украинец опубликовал в Сети видео с военкомом, который наставил на него пистолет и заставлял выйти его из микроавтобуса. За действиями силовика в камуфляжной форме и маске наблюдала толпа, которая тут же встала на сторону безоружного соотечественника.

Мужчина в военной форме угрожал пистолетом пассажиру автобуса на Украине. Видео © Telegram / Политика страны

Инцидент произошёл в Черновицкой области Незалежной. На кадрах мужчина в камуфляже отказался представиться или показать какие-либо документы. Он начал предупреждать пассажира автобуса о том, что готов применить против него "средства сдерживания". Также тот дал мужчине "2 минуты на раздумья". Автор ролика вместе с другими людьми закрыл двери транспорта. На видео заметно, что рядом с мужчиной в камуфляже стоят полицейские и медики.

Ролик вызвал возмущение среди украинских граждан. Но Черновицкий военкомат разъяснил суть случившегося. Оказалось, что автор видео не так безобиден, как хотел казаться.

"Мужчина, которого везли в ТЦК, после попытки нелегального пересечения границы по дороге пытался задушить военкома ремнём безопасности. Были вызваны полиция и медики для помощи пострадавшему военкому", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Комиссариат вызвал на место следственно-оперативную группу для того, чтобы утихомирить уклониста. Он же специально снял видео, чтобы "манипулировать общественным мнением, и притворялся пострадавшим", добавили в военкомате.