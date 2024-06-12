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11 июня, 21:41

Украинец пырнул военкома ножом в ответ на повестку

Украинец в Хмельницком напал на военкома с ножом, не желая получать повестку

Попытка вручить военнообязанному жителю Украины повестку закончилась для сотрудника территориального центра комплектования госпитализацией с ножевым ранением. Покушение на военкома произошло в микрорайоне Книжковцы города Хмельницкого 11 июня, написала в соцсетях пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК.

"Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения достал нож и совершил нападение на военнослужащего, которого ранил в левое плечо со стороны спины", — гласит сообщение.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал нападавшего. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном нанесении телесных повреждений.

На Украине военкомы пошли на таран, чтобы призвать уклониста на велосипеде
На Украине военкомы пошли на таран, чтобы призвать уклониста на велосипеде

Украинские военкомы всё чаще встречают силовой отпор при вручении повесток после ужесточения мобилизации в стране. Нередко под волну коллективной ненависти рядовых граждан к ТЦК попадают и случайные люди в военной форме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Standret

Илья Пушкарев
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