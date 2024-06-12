Украинец пырнул военкома ножом в ответ на повестку
Украинец в Хмельницком напал на военкома с ножом, не желая получать повестку
Попытка вручить военнообязанному жителю Украины повестку закончилась для сотрудника территориального центра комплектования госпитализацией с ножевым ранением. Покушение на военкома произошло в микрорайоне Книжковцы города Хмельницкого 11 июня, написала в соцсетях пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК.
"Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения достал нож и совершил нападение на военнослужащего, которого ранил в левое плечо со стороны спины", — гласит сообщение.
Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал нападавшего. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном нанесении телесных повреждений.
Украинские военкомы всё чаще встречают силовой отпор при вручении повесток после ужесточения мобилизации в стране. Нередко под волну коллективной ненависти рядовых граждан к ТЦК попадают и случайные люди в военной форме.
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