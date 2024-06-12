Украинец пырнул военкома ножом в ответ на повестку

Попытка вручить военнообязанному жителю Украины повестку закончилась для сотрудника территориального центра комплектования госпитализацией с ножевым ранением. Покушение на военкома произошло в микрорайоне Книжковцы города Хмельницкого 11 июня, написала в соцсетях пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК.

"Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения достал нож и совершил нападение на военнослужащего, которого ранил в левое плечо со стороны спины", — гласит сообщение.