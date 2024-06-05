Военная полиция Украины будет "мотивировать" граждан доносить на уклонистов

Военная полиция Украины будет материально и морально "мотивировать" граждан доносить на уклонистов и дезертиров. Такая норма содержится в проекте закона, опубликованного на сайте Верховной рады. Пункт документа гласит, что указанные подразделения смогут "осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорной основе", а также "материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в выявлении уголовных правонарушений".

Как уже сообщал Life.ru, законопроект о создании военной полиции был зарегистрирован в украинском парламенте в конце мая 2024 года. Задачами нового подразделения станут розыск и привлечение к ответственности дезертиров, а также обеспечение правопорядка и дисциплины в силовых ведомствах и министерствах, в том числе в Минобороны и ВСУ.