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5 июня, 07:37

Военная полиция Украины будет "мотивировать" граждан доносить на уклонистов

Военная полиция Украины будет материально и морально "мотивировать" граждан доносить на уклонистов и дезертиров. Такая норма содержится в проекте закона, опубликованного на сайте Верховной рады. Пункт документа гласит, что указанные подразделения смогут "осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорной основе", а также "материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в выявлении уголовных правонарушений".

Как уже сообщал Life.ru, законопроект о создании военной полиции был зарегистрирован в украинском парламенте в конце мая 2024 года. Задачами нового подразделения станут розыск и привлечение к ответственности дезертиров, а также обеспечение правопорядка и дисциплины в силовых ведомствах и министерствах, в том числе в Минобороны и ВСУ.

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А ранее стало известно, что военной полиции на Украине будет разрешено останавливать движение транспорта, обыскивать его, проверять у людей документы, а также проникать в жилище граждан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ivan Semenovych

Марина Калегина
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