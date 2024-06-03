Военной полиции Украины разрешат останавливать транспорт и проникать в жильё

Сотрудникам военной полиции на Украине будет разрешено останавливать движение транспорта, обыскивать его, проверять у людей документы, а также проникать в жилище граждан. Эти нормы перечислены в тексте законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады.

Чтобы вскрыть чужую квартиру, военная полиция должна будет лишь уведомить о намерениях об этом орган досудебного расследования и прокуратуру.