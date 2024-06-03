Военной полиции Украины разрешат останавливать транспорт и проникать в жильё
Сотрудникам военной полиции на Украине будет разрешено останавливать движение транспорта, обыскивать его, проверять у людей документы, а также проникать в жилище граждан. Эти нормы перечислены в тексте законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады.
Чтобы вскрыть чужую квартиру, военная полиция должна будет лишь уведомить о намерениях об этом орган досудебного расследования и прокуратуру.
Законопроект о создании Военной полиции Украины был зарегистрирован в парламенте в конце мая. Задачами нового органа станут розыск и привлечение к ответственности дезертиров, а также обеспечение правопорядка и дисциплины в силовых ведомствах и министерствах, в том числе в Минобороны и ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал об ужесточении мобилизации на Украине. Так, в начале мая вышел приказ Минобороны, согласно которому на фронт будут призывать теперь даже людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Годными к службе признают и умственно отсталых. Кроме того, Киев разрешил ставить под ружьё осуждённых за нетяжкие преступления. Сообщалось, что из тюрем уже вышли 350 заключённых.
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