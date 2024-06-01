"Безумное решение": Зеленский захотел мобилизовать спасателей, в Раде бьют тревогу
Нардеп Гончаренко*: На Украине захотели мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС
Украинские власти захотели мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом заявил депутат Верховный рады Алексей Гончаренко*. Он назвал такое решение "безумным" и попросил поддержать петицию, чтобы установить бронь от мобилизации для спасателей и пожарных.
"Власти решили мобилизовать ГСЧС. Абсолютно безумное решение!" — написал нардеп в телеграм-канале.
Как подчеркнул Гончаренко*, в случае мобилизации спасателей будет попросту некому выполнять их работу, в частности, тушить пожары.
Ранее Life.ru писал об ужесточении мобилизации в Незалежной. Так, согласно одному из недавних приказов Минобороны, призвать на фронт теперь можно даже больных психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Кроме того, Киев разрешил ставить под ружьё осуждённых за нетяжкие преступления. Сообщалось, что из тюрем уже вышло 350 заключённых.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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