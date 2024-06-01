"Безумное решение": Зеленский захотел мобилизовать спасателей, в Раде бьют тревогу

Украинские власти захотели мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом заявил депутат Верховный рады Алексей Гончаренко*. Он назвал такое решение "безумным" и попросил поддержать петицию, чтобы установить бронь от мобилизации для спасателей и пожарных.