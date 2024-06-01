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Регион
1 июня, 15:49

"Безумное решение": Зеленский захотел мобилизовать спасателей, в Раде бьют тревогу

Нардеп Гончаренко*: На Украине захотели мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

Украинские власти захотели мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом заявил депутат Верховный рады Алексей Гончаренко*. Он назвал такое решение "безумным" и попросил поддержать петицию, чтобы установить бронь от мобилизации для спасателей и пожарных.

"Власти решили мобилизовать ГСЧС. Абсолютно безумное решение!" — написал нардеп в телеграм-канале.

Как подчеркнул Гончаренко*, в случае мобилизации спасателей будет попросту некому выполнять их работу, в частности, тушить пожары.

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Ранее Life.ru писал об ужесточении мобилизации в Незалежной. Так, согласно одному из недавних приказов Минобороны, призвать на фронт теперь можно даже больных психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Кроме того, Киев разрешил ставить под ружьё осуждённых за нетяжкие преступления. Сообщалось, что из тюрем уже вышло 350 заключённых.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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