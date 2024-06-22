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21 июня, 21:34

Украинские пограничники задержали 47 человек при попытке сбежать в Молдавию

Украинские пограничники задержали 47 человек при попытке сбежать в Молдавию. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

Всё произошло в 14:00 в районе Обжилое (Украина) – Плоть (Молдавия). Правоохранители обнаружили четыре микроавтобуса и одну сопроводительную машину. Помимо пытавшихся покинуть страну внутри находились семь организаторов.

На Украине пограничники со стрельбой задержали четырёх уклонистов
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Ранее житель Одессы пошёл на хитрость и притворился бабушкой, чтобы покинуть Украину и избежать мобилизации. Однако уже в пути его вычислили и задержали пограничники.

Обложка ©

Unsplash / Markus Spiske

Анатолий Симоненко
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