Украинские пограничники задержали 47 человек при попытке сбежать в Молдавию
Украинские пограничники задержали 47 человек при попытке сбежать в Молдавию. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
Всё произошло в 14:00 в районе Обжилое (Украина) – Плоть (Молдавия). Правоохранители обнаружили четыре микроавтобуса и одну сопроводительную машину. Помимо пытавшихся покинуть страну внутри находились семь организаторов.
Ранее житель Одессы пошёл на хитрость и притворился бабушкой, чтобы покинуть Украину и избежать мобилизации. Однако уже в пути его вычислили и задержали пограничники.
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