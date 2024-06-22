Украинские пограничники задержали 47 человек при попытке сбежать в Молдавию. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

Всё произошло в 14:00 в районе Обжилое (Украина) – Плоть (Молдавия). Правоохранители обнаружили четыре микроавтобуса и одну сопроводительную машину. Помимо пытавшихся покинуть страну внутри находились семь организаторов.