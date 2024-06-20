Одессит-псевдобабушка пытался выехать с Украины, но его рассекретили пограничники

Житель Одессы пошёл на хитрость и притворился бабушкой, чтобы покинуть Украину и избежать мобилизации. Однако уже в пути его вычислили и задержали пограничники.

Житель Одессы притворился бабушкой, чтобы на поезде покинуть Украину. Видео © Telegram / DPSUkr

По данным Госпогранслужбы, предприимчивый молодой человек сел на поезд, следовавший из Киева в Ужгород, и хотел добраться в приграничную зону, чтобы потом попасть в Словакию. Парень накрасился, надел сарафан, покрыл голову платком, но всё равно попался. На опубликованном ведомством видео сотрудники интересуются у мужчины, женщина ли он, на что тот отвечает утвердительно. Потом они просят парня предъявить документы, но тот отказывается. Затем в ролике показывается, как они снимают всю "амуницию".

"Цветочный платок, очки, клетчатая сумка — изобретательный одессит замаскировался "под бабушку", чтобы добраться до приграничья. Он сел на поезд без документов и впоследствии признался, что планировал добраться до Словакии незамеченным. За совершённое ему придётся отвечать перед судом", — отметили в Госпогранслужбе.