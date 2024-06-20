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20 июня, 14:47

Одессит-псевдобабушка пытался выехать с Украины, но его рассекретили пограничники

Житель Одессы притворился в поезде бабушкой, чтобы покинуть Украину

Житель Одессы пошёл на хитрость и притворился бабушкой, чтобы покинуть Украину и избежать мобилизации. Однако уже в пути его вычислили и задержали пограничники.

Житель Одессы притворился бабушкой, чтобы на поезде покинуть Украину. Видео © Telegram / DPSUkr

По данным Госпогранслужбы, предприимчивый молодой человек сел на поезд, следовавший из Киева в Ужгород, и хотел добраться в приграничную зону, чтобы потом попасть в Словакию. Парень накрасился, надел сарафан, покрыл голову платком, но всё равно попался. На опубликованном ведомством видео сотрудники интересуются у мужчины, женщина ли он, на что тот отвечает утвердительно. Потом они просят парня предъявить документы, но тот отказывается. Затем в ролике показывается, как они снимают всю "амуницию".

"Цветочный платок, очки, клетчатая сумка — изобретательный одессит замаскировался "под бабушку", чтобы добраться до приграничья. Он сел на поезд без документов и впоследствии признался, что планировал добраться до Словакии незамеченным. За совершённое ему придётся отвечать перед судом", — отметили в Госпогранслужбе.

К слову, действия украинца там сравнили с "Миссис Даутфайр" — комедийным фильмом 1993 года выхода. В нём актёр Робин Уильямс переодевается в женщину, чтобы видеть детей в образе няни после развода с женой.

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Напомним, ранее на Украине ужесточили закон о мобилизации, и теперь годными считаются даже люди с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. А недавно в ВСУ начали набирать заключённых. Но сами украинцы, видимо, не горят желанием воевать: по данным местных СМИ, по всей стране разыскивают около ста тысяч уклонистов.

Обложка ©

Telegram / DPSUkr

Никита Осипов
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