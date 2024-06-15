На Украине пограничники со стрельбой задержали четырёх уклонистов

Украинские пограничники со стрельбой остановили четырёх уклонистов, пытавшихся сбежать в Венгрию. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Там рассказали, что военные, заметив движение на границе, несколько раз выстрелили в воздух. Позже выяснилось, что уклонисты отдали почти по 6 тысяч долларов организаторам незаконных схем пересечения рубежа.

Всего за сутки украинские пограничники отловили девять беглецов, которые хотели проникнуть на территорию Венгрии. Среди тех, кто хотел сбежать, были и жители Киевской области. Они решили не пользоваться платными услугами помощников по побегу и проложили маршрут по приложению с картами.