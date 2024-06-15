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15 июня, 16:23

На Украине пограничники со стрельбой задержали четырёх уклонистов

Украинские пограничники со стрельбой остановили четырёх уклонистов, пытавшихся сбежать в Венгрию. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Там рассказали, что военные, заметив движение на границе, несколько раз выстрелили в воздух. Позже выяснилось, что уклонисты отдали почти по 6 тысяч долларов организаторам незаконных схем пересечения рубежа.

Всего за сутки украинские пограничники отловили девять беглецов, которые хотели проникнуть на территорию Венгрии. Среди тех, кто хотел сбежать, были и жители Киевской области. Они решили не пользоваться платными услугами помощников по побегу и проложили маршрут по приложению с картами.

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Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что более 40 украинцев погибли при попытке покинуть страну. В ведомстве заявили, что уклонисты умирали во время преодоления естественных препятствий. Только за прошлый месяц в реке Тисе было обнаружено более десяти тел.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ivan Semenovych

Александра Мышляева
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