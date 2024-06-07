"Как в Мексике": Назван самый популярный маршрут побега украинцев от мобилизации
Военкор Татаринов: Украинцы в основном бегут из страны через горы
Скрывающиеся от мобилизации украинцы в основном бегут из страны через горы. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал автор телеграм-канала "Шепот фронта" Руслан Татаринов.
По его словам, это объясняется малым числом пограничников в горных районах. Татаринов добавил, что рядом с границей местные жители сдают дома украинским мужчинам, которые, в свою очередь, сидят в них в ожидании проводника. В основном им помогают цыгане.
"Дело в том, что, когда я подъезжаю с той стороны румынской границы, там огромный поток, как в Мексике. Там в день переходят границу тысячи мужчин", — заявил автор телеграм-канала.
Кроме того, военкор высказался о потерях киевского режима на поле боя. Согласно анализу украинских некрологов, число погибших на фронте военных ВСУ подходит к 470 тысячам.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как украинец две недели скрывался от мобилизации в лесах Львовской области. Во время этого мужчина избил сотрудника полиции, остановившего его для проверки документов.
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