Скрывающиеся от мобилизации украинцы в основном бегут из страны через горы. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал автор телеграм-канала "Шепот фронта" Руслан Татаринов.

По его словам, это объясняется малым числом пограничников в горных районах. Татаринов добавил, что рядом с границей местные жители сдают дома украинским мужчинам, которые, в свою очередь, сидят в них в ожидании проводника. В основном им помогают цыгане.

"Дело в том, что, когда я подъезжаю с той стороны румынской границы, там огромный поток, как в Мексике. Там в день переходят границу тысячи мужчин", — заявил автор телеграм-канала.

Кроме того, военкор высказался о потерях киевского режима на поле боя. Согласно анализу украинских некрологов, число погибших на фронте военных ВСУ подходит к 470 тысячам.