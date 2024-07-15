В Одесской области пограничник убил бойца ВСУ при задержании группы дезертиров
В Одесской области пограничники задержали группы дезертиров ВСУ, пытавшихся бежать в Молдавию, одного из них застрелили. Обложка © Государственное бюро расследований Украины
В Одесской области украинские пограничники убили служащего ВСУ при задержании группы лиц, пытавшихся пересечь границу с Молдавией. Об инциденте сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Четверо украинских военнослужащих 14 июля самовольно покинули территорию учебной части в Одесской области и попытались пешком пересечь границу с Молдавией на такси, однако попались на глаза пограничникам и были задержаны. Один из дезертиров был убит из табельного оружия, утверждается, что это произошло после того, как он напал на одного из пограничников.
Украинские правоохранители расследуют обстоятельства случившегося. Предварительно, сотруднику пограничной службы может грозить ответственность за превышение служебных полномочий с тяжкими последствиями.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, который произошёл 29 июня в Черновицкой области на западе Украины. Тогда сотрудники украинской погранслужбы, охранявшие границу с Румынией, попытались задержать двоих уклонистов, которые хотели бежать из Незалежной. Те оказали сопротивление — один использовал баллон со слезоточивым газом, а второй ударил пограничника мачете по ноге, после чего военный применил табельный пистолет. Это закончилось смертью для одного из беглецов и многочисленными ранениями для второго.