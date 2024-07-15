В Одесской области пограничник убил бойца ВСУ при задержании группы дезертиров

В Одесской области украинские пограничники убили служащего ВСУ при задержании группы лиц, пытавшихся пересечь границу с Молдавией. Об инциденте сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Четверо украинских военнослужащих 14 июля самовольно покинули территорию учебной части в Одесской области и попытались пешком пересечь границу с Молдавией на такси, однако попались на глаза пограничникам и были задержаны. Один из дезертиров был убит из табельного оружия, утверждается, что это произошло после того, как он напал на одного из пограничников.

Украинские правоохранители расследуют обстоятельства случившегося. Предварительно, сотруднику пограничной службы может грозить ответственность за превышение служебных полномочий с тяжкими последствиями.