На Украине арестовали депутата, помогавшего уклонистам сбежать из страны

По данным ведомства, подозреваемый наладил схему незаконного пересечения госграницы гражданами призывного возраста. После нахождения "клиентов" депутат координировал их действия по успешной реализации плана, в том числе помогая мужчинам селиться в отель на территории Берегова, в дальнейшем сообщая о способе и времени переправки. За свои услуги задержанный брал по 7000 долларов с человека. Его задержали при передаче 14 тысяч долларов за переправку двух уклонистов.