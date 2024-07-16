На Украине арестовали депутата, помогавшего уклонистам сбежать из страны
На Украине арестовали депутата Береговского горсовета Закарпатской области по подозрению в незаконной переправке за границу военнообязанных. Об этом сообщила областная прокуратура.
По данным ведомства, подозреваемый наладил схему незаконного пересечения госграницы гражданами призывного возраста. После нахождения "клиентов" депутат координировал их действия по успешной реализации плана, в том числе помогая мужчинам селиться в отель на территории Берегова, в дальнейшем сообщая о способе и времени переправки. За свои услуги задержанный брал по 7000 долларов с человека. Его задержали при передаче 14 тысяч долларов за переправку двух уклонистов.
"Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внести 908 тыс. грн залога", — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Напомним, ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на источники сообщило о задержании депутата Береговского горсовета Виктора Саенкова. Именно он помогал уклонистам выезжать из страны.
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