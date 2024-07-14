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14 июля, 18:49

Украинского депутата задержали за помощь уклонисту с выездом из страны

"Страна": На Украине за переправку уклониста через границу задержали депутата

На Украине задержали депутата Береговского горсовета (Закарпатская область) Виктора Саенкова, который является членом фракции экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность". Как передаёт местное издание "Страна" со ссылкой на свои источники в силовых структурах, парламентария подозревают в помощи уклонисту с выездом за границу.

"Задержан депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктор Саенков. Следователи установили, что он за 14 тысяч долларов помог уклонисту пересечь государственную границу", — говорится в сообщении.

Помимо того, журналисты рассказали, что во время обыска у депутата изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, а также нашли гранату и охотничье ружьё. Против парламентария возбуждено уголовное дело.

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Ранее Life.ru писал, что на границе с Румынией застрелили украинского уклониста, который пытался сбежать из страны. Инцидент произошёл вечером в субботу, 29 июня, в Черновицкой области на западе Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974

Алексей Соловьёв
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