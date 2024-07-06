На Украине со стрельбой поймали уклонистов, пытавшихся сбежать на надувных кругах

В Закарпатской области украинским пограничникам пришлось применить оружие, чтобы задержать четырёх уклонистов, которые пытались переплыть реку Тису на надувных кругах. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Незалежной.

По данным украинского ведомства, вместе с уклонистами был задержан проводник из числа местных жителей. Именно он показал мужчинам маршрут до Румынии и выдал круги. По пути к реке их заметил пограничный наряд, двое мужчин бросились бежать. Пограничники сделали предупредительные выстрелы, а также задействовали для погони служебную собаку.

В итоге всех мужчин удалось поймать. Как отмечается, уклонисты заплатили проводнику по 7–8 тысяч долларов. Сейчас украинские силовики разыскивают организатора схемы переправки людей через границу незаконным путём.