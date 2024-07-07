На Украине "реку спасения" от мобилизации обнесли колючей проволокой

На украинском берегу реки Тисы в Закарпатской области возвели забор из колючей проволоки, чтобы остановить граждан, бегущих от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Видео ограждения у реки Тисы на Украине. Видео © Telegram / Страна

Река Тиса (самый длинный приток Дуная) проходит по границе Украины и Румынии. Её длина в пределах Незалежной составляет 201 километр. Тиса является одним из самых популярных мест на Украине, через которое мужчины, не желающие попасть в ряды ВСУ, покидают страну. Ранее в Сети даже появилась мобильная игра, где нужно быстро нажимать одну кнопку, чтобы добраться до берега ЕС, иначе персонажа смоет течением.