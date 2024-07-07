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7 июля, 12:07

На Украине "реку спасения" от мобилизации обнесли колючей проволокой

"Страна": На Украине берег реки Тисы обнесли ключей проволокой из-за уклонистов

На украинском берегу реки Тисы в Закарпатской области возвели забор из колючей проволоки, чтобы остановить граждан, бегущих от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Видео ограждения у реки Тисы на Украине. Видео © Telegram / Страна

Река Тиса (самый длинный приток Дуная) проходит по границе Украины и Румынии. Её длина в пределах Незалежной составляет 201 километр. Тиса является одним из самых популярных мест на Украине, через которое мужчины, не желающие попасть в ряды ВСУ, покидают страну. Ранее в Сети даже появилась мобильная игра, где нужно быстро нажимать одну кнопку, чтобы добраться до берега ЕС, иначе персонажа смоет течением.

На Украине со стрельбой поймали уклонистов, пытавшихся сбежать на надувных кругах
На Украине со стрельбой поймали уклонистов, пытавшихся сбежать на надувных кругах

Ранее Life.ru рассказывал, что в конце апреля два уклониста утонули в реке Тисе при попытке сбежать из страны. Позже, когда у берегов реки разместили мины, там регулярно начали находить тела пытавшихся сбежать мужчин, которые на них подорвались.

Обложка ©

Telegram / Страна

Николай Рюмин
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