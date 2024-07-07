На Украине "реку спасения" от мобилизации обнесли колючей проволокой
"Страна": На Украине берег реки Тисы обнесли ключей проволокой из-за уклонистов
На украинском берегу реки Тисы в Закарпатской области возвели забор из колючей проволоки, чтобы остановить граждан, бегущих от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
Видео ограждения у реки Тисы на Украине. Видео © Telegram / Страна
Река Тиса (самый длинный приток Дуная) проходит по границе Украины и Румынии. Её длина в пределах Незалежной составляет 201 километр. Тиса является одним из самых популярных мест на Украине, через которое мужчины, не желающие попасть в ряды ВСУ, покидают страну. Ранее в Сети даже появилась мобильная игра, где нужно быстро нажимать одну кнопку, чтобы добраться до берега ЕС, иначе персонажа смоет течением.
Ранее Life.ru рассказывал, что в конце апреля два уклониста утонули в реке Тисе при попытке сбежать из страны. Позже, когда у берегов реки разместили мины, там регулярно начали находить тела пытавшихся сбежать мужчин, которые на них подорвались.
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