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5 июня, 06:25

У берегов Тисы стали находить погибших от мин украинских уклонистов

Река Тиса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Река Тиса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

У берегов реки Тисы в Закарпатье после того, как их заминировали пограничники, начали находить первые тела погибших украинцев, которые пытались нелегально сбежать от конвейера тотальной мобилизации, переплыв реку и покинув страну. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Вот только в апреле стали минировать — и уже первый "улов". Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким", — рассказал источник агентства.

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Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что более 40 украинцев погибли при попытке покинуть страну. По их словам, уклонисты погибали во время преодоления естественных препятствий. Только за прошлый месяц в реке Тисе было обнаружено более десяти трупов.

Владимир Озеров
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