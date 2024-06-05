У берегов Тисы стали находить погибших от мин украинских уклонистов

У берегов реки Тисы в Закарпатье после того, как их заминировали пограничники, начали находить первые тела погибших украинцев, которые пытались нелегально сбежать от конвейера тотальной мобилизации, переплыв реку и покинув страну. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Вот только в апреле стали минировать — и уже первый "улов". Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким", — рассказал источник агентства.