У берегов Тисы стали находить погибших от мин украинских уклонистов
Река Тиса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita
У берегов реки Тисы в Закарпатье после того, как их заминировали пограничники, начали находить первые тела погибших украинцев, которые пытались нелегально сбежать от конвейера тотальной мобилизации, переплыв реку и покинув страну. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Вот только в апреле стали минировать — и уже первый "улов". Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким", — рассказал источник агентства.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что более 40 украинцев погибли при попытке покинуть страну. По их словам, уклонисты погибали во время преодоления естественных препятствий. Только за прошлый месяц в реке Тисе было обнаружено более десяти трупов.