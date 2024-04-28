Два украинца утонули в реке Тисе, пытаясь сбежать от призыва в Румынию 28 апреля, 13:08 Два украинца пытались убежать в Румынию с Украины, но утонули в реке Тисе. Видео © Telegram / Погранслужба Украины

На Украине двое мужчин попытались сбежать от мобилизации в Румынию, но утонули в приграничной реке Тисе, их личности устанавливаются. Об этом сообщает в телеграм-канале Госпогранслужба Украины.

Два украинца пытались убежать в Румынию с Украины, но утонули в реке Тисе. Видео © Telegram / Погранслужба Украины

"Пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин. Утопленников нашли вчера вечером в Закарпатье во время патрулирования украинско-румынской границы", — говорится в тексте.

Достать тела погибших пограничники смогли только утром 28 апреля, так как в этом месте у реки сильное течение и множество порогов. По данным украинской службы, это уже 24-й подобный случай начиная с февраля 2022 года.

Напомним, последний аналогичный случай произошёл в марте этого года. 33-летний украинец во время бегства от мобилизации также утонул в реке Тисе. Мужчина был уроженцем Харькова, его личность уже установлена.

Авторы Татьяна Миссуми