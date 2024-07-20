Вскрыты планы Зеленского продлить военное положение и мобилизацию в 12-й раз

На Украине будет продлено военное положение и мобилизация по указу Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, в ближайшие дни Зеленский подаст в парламент два законопроекта — о продлении военного положения и о продолжении мобилизации. На Украине военное положение активно до 11 августа 2024 года.