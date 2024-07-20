Вскрыты планы Зеленского продлить военное положение и мобилизацию в 12-й раз
Депутат Железняк: Зеленский подпишет законопроект о продлении военного положения
На Украине будет продлено военное положение и мобилизация по указу Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, в ближайшие дни Зеленский подаст в парламент два законопроекта — о продлении военного положения и о продолжении мобилизации. На Украине военное положение активно до 11 августа 2024 года.
"Очень вероятно снова продлят на 90 дней есть до 9 ноября 2024 года. Это будет уже 12-е голосование Рады за военное положение", – заключил депутат.
Напомним, в начале мая Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в 11-й раз. При этом на службу теперь пытаются призвать всех подряд. Из-за печального положения украинской армии Киев решил пускать на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходят так называемые силовые мобилизации, а предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников.
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