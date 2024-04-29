Украинцев лишили конституционных прав под предлогом военного положения

Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека во время действия военного положения. В документе говорится, что силы лишатся 11 статей Конституции Незалежной.

В "чёрный список" вошли права на свободу мысли и слова, неприкосновенность жилья, образование, невмешательство в личную жизнь, свободу передвижения, предпринимательство, распоряжение собственным имуществом, проведение демонстраций, управление общественными делами, тайну переписки, а также проведение собраний и митингов.