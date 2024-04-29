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29 апреля, 04:39

Украинцев лишили конституционных прав под предлогом военного положения

Киев отказался соблюдать конвенцию по правам человека на фоне военного положения

Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека во время действия военного положения. В документе говорится, что силы лишатся 11 статей Конституции Незалежной.

В "чёрный список" вошли права на свободу мысли и слова, неприкосновенность жилья, образование, невмешательство в личную жизнь, свободу передвижения, предпринимательство, распоряжение собственным имуществом, проведение демонстраций, управление общественными делами, тайну переписки, а также проведение собраний и митингов.

"В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены", — гласит документ.

Песков: Участь Зеленского однозначно предрешена
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Ранее Life.ru напоминал, что перед президентскими выборами Владимир Зеленский дал украинцам пять обещаний. Он заверил сограждан в готовности завершить конфликт в Донбассе, стабилизировать экономику, снизить уровень коррупции, преодолеть демографический коллапс и принести в страну демократию. Впрочем, ничто из перечисленного так и не было реализовано.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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