Киев представил план по "ужесточению демократии" до 2027 года

Украинский Кабинет министров представил текст концепта "ужесточения демократии" в стране для разработки дорожной карты реформ до 2027 года, передаёт издание "Зеркало недели".

Предполагается, что план должен будет охватить все сферы, влияющие на госинституты, экономику и взаимодействие с гражданами. Этот концепт был представлен после давления со стороны Соединённых Штатов и охватывает первоочередные меры по противодействию олигархически-коррупционным угрозам.

В тексте проекта сообщается о создании нового консультативно-совещательного органа при Владимире Зеленском. Планируется, что он поставит на новый уровень противодействие коррупции на Украине. Также в концепте упоминается судебная реформа, в рамках которой хотят возобновить рассмотрение Высшим советом правосудия дисциплинарных производств в отношении судей.

"До 2027 года планируется завершить реформу децентрализации, создать суверенный фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами, и фонд для управления государственными оборонными предприятиями, приватизировать национальные банки", — подчёркивает издание со ссылкой на документ.

Указано, что этот проект направлен на изменение регламента Верховной рады, уменьшение количества нардепов и депутатов местных советов. Также концепт предполагает поддержку независимой профессиональной журналистики на Украине.