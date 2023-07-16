США напомнили Украине условия для вступления в НАТО

Завершение демократических реформ, обязательных для вступления в НАТО, позволит Украине продвинуться ещё на один шаг к тому, чтобы стать частью альянса. Об этом рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью для телеканала NBC News.

"Каждый член альянса, каждая страна, которая стремится войти в НАТО, должна соответствовать определённым стандартам демократических реформ. НАТО будет работать с Украиной с целью обеспечить завершение этих реформ", — сообщил он.