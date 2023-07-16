США напомнили Украине условия для вступления в НАТО
Джейк Салливан: Для вступления в НАТО Украине нужны демократические реформы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Nato.int
Завершение демократических реформ, обязательных для вступления в НАТО, позволит Украине продвинуться ещё на один шаг к тому, чтобы стать частью альянса. Об этом рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью для телеканала NBC News.
"Каждый член альянса, каждая страна, которая стремится войти в НАТО, должна соответствовать определённым стандартам демократических реформ. НАТО будет работать с Украиной с целью обеспечить завершение этих реформ", — сообщил он.
Ранее сегодня Салливан назвал вопрос о будущем Украины в НАТО "решённым". По его словам, члены альянса уже обо всём договорились.