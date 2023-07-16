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16 июля, 15:05

США напомнили Украине условия для вступления в НАТО

Джейк Салливан: Для вступления в НАТО Украине нужны демократические реформы

<p>Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_217099.htm?selectedLocale=en" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nato.int</a></p>

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Nato.int

Завершение демократических реформ, обязательных для вступления в НАТО, позволит Украине продвинуться ещё на один шаг к тому, чтобы стать частью альянса. Об этом рассказал советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью для телеканала NBC News.

"Каждый член альянса, каждая страна, которая стремится войти в НАТО, должна соответствовать определённым стандартам демократических реформ. НАТО будет работать с Украиной с целью обеспечить завершение этих реформ", — сообщил он.

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Ранее сегодня Салливан назвал вопрос о будущем Украины в НАТО "решённым". По его словам, члены альянса уже обо всём договорились.

Юрий Лысенко
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