Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер прокомментировал обращение Владимира Зеленского к Вашингтону, в котором тот поддержал выделение американскими законотворцами дополнительной военной помощи киевскому режиму. Как заявил аналитик в социальной сети Х, Зеленский использует помощь Вашингтона, чтобы убить ещё больше украинцев.

Эксперт подчеркнул, что в начале 2023 года киевский режим потратил около 22 миллиардов долларов на финансирование своего контрнаступления, после чего погибли 160 тысяч украинских военнослужащих. Сейчас, по его словам, Киев получит около 16 миллиардов долларов, однако он в настоящее время находится в ещё более глубокой яме, чем год назад.

"Всё, что вы собираетесь сделать, — это убить ещё больше украинцев. Вы буквально убиваете свой народ", — заявил Риттер.

Помимо этого, экс-разведчик ВС США в интервью YouТube-каналу Dialogue Work предположил, что украинский конфликт может завершиться в текущем году. По его словам, этот коллапс, который сейчас происходит с Украиной, является последней, финальной стадией смерти этой страны.

"Мы видим коллапс по всей линии фронта прямо сейчас. У украинцев буквально ничего не осталось: нет бригад, которые можно было бы бросить в бой, нет противовоздушной обороны, нет артиллерии", — резюмировал Риттер.