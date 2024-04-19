Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 17:39

"Бегут и сдаются": В США раскрыли плачевное положение ВСУ под Часовым Яром

Экс-разведчик США Риттер: Лучшие бригады ВСУ бегут и сдаются под Часовым Яром

Самые подготовленные бригады украинских войск, состоящие из нацистов и фанатиков, бегут и бросают позиции под Часовым Яром в ДНР. Об этом в интервью на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона сообщил ветеран американской разведки Скотт Риттер.

"25-я бригада уже сдаётся, 67-я заявила, что даже не поедет туда", — сказал Риттер, добавив, что националисты из "Азова"* также наотрез отказываются воевать под Часовым Яром.

Экс-разведчик ВС США убеждён, что из-за сложившейся ситуации ВСУ теряют сплочённость, что грозит полной катастрофой. Он добавил, что стачивание армии Незалежной продолжается и удары российских сил проводятся таким образом, чтобы эти потери ВСУ максимизировать.

В бригаде ВСУ начались проверки после потери позиций под Часовым Яром
В бригаде ВСУ начались проверки после потери позиций под Часовым Яром

Город Часов Яр, напомним, с 2014 года был для украинского командования важным логистическим хабом. Сейчас российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги, уже несколько дней бои идут в пригородах самого населённого пункта. 8 апреля штурмовики ВС РФ захватили важный опорный пункт ВСУ возле города.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров