Самые подготовленные бригады украинских войск, состоящие из нацистов и фанатиков, бегут и бросают позиции под Часовым Яром в ДНР. Об этом в интервью на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона сообщил ветеран американской разведки Скотт Риттер.

"25-я бригада уже сдаётся, 67-я заявила, что даже не поедет туда", — сказал Риттер, добавив, что националисты из "Азова"* также наотрез отказываются воевать под Часовым Яром.

Экс-разведчик ВС США убеждён, что из-за сложившейся ситуации ВСУ теряют сплочённость, что грозит полной катастрофой. Он добавил, что стачивание армии Незалежной продолжается и удары российских сил проводятся таким образом, чтобы эти потери ВСУ максимизировать.

Город Часов Яр, напомним, с 2014 года был для украинского командования важным логистическим хабом. Сейчас российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги, уже несколько дней бои идут в пригородах самого населённого пункта. 8 апреля штурмовики ВС РФ захватили важный опорный пункт ВСУ возле города.