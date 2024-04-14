В бригаде ВСУ начались проверки после потери позиций под Часовым Яром

Командование украинских войск организовало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ из-за потери части позиций под Часовым Яром в ДНР. Дело может дойти до уголовных дел, сообщает "Украинская правда".

По данным издания, руководство ВСУ интересовалось, почему на направлении Часова Яра проседает такое мотивированное подразделение. Проблемы стали искать внутри самой бригады. В частности, было выявлено, что офицеры направляли на передовые позиции новобранцев, которых называли "пиксельными", в то время как ветеранов из числа боевиков "Правого сектора"* предпочитали беречь в резерве. Молодые бойцы, как оказалось, попросту сбежали с поля боя, что и привело к потере позиций.

Журналисты подчёркивают, что во времена, когда главкомом ВСУ был ещё Валерий Залужный, бойцы из этого подразделения (ранее оно называлось Добровольческий украинский корпус) имели поддержку из Генштаба. Однако всё изменилось с приходом Александра Сырского: от бригады потребовали действовать "по армейским лекалам". Судя по всему, бравые националисты из "Правого сектора"* оказались к этому неспособны. Теперь же помимо проверок начался перевод военных, которые были "скелетом подразделения", в другие бригады.

Город Часов Яр, напомним, с 2014 года был для украинского командования важным логистическим хабом. Сейчас российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги, уже несколько дней бои идут в пригородах самого населённого пункта. 8 апреля штурмовики ВС РФ захватили важный опорный пункт ВСУ возле города.