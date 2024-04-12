Костромские десантники лишили ВСУ узла контроля над "боевыми птичками" в Часовом Яре

Расчёт ПТРК костромских десантников из артиллерийского полка ВДВ поразил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов украинской армии в Часовом Яре. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уничтожение ретранслятора для дронов ВСУ в Часовом Яре ударом российского противотанкового ракетного управляемого комплекса. Видео © Минобороны России

"Подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили низкочастотный ретранслятор для работы вражеских дронов в центре населённого пункта Часов Яр на сотовой вышке. По средствам связи координаты оперативно были переданы на пункт управления, откуда поступил приказ на уничтожение расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" сотовой вышки", — говорится в публикации.

Одной точно запущенной ракеты из противотанкового управляемого ракетного комплекса оказалось достаточно, чтобы уничтожить ретранслятор противника, который находился от расчёта на расстоянии приблизительно восемь километров. После поражения цели российские десантники в оперативном порядке осуществили смену позиции и вернулись к выполнению боевых задач. Установка ПТРК позволяет эффективно поражать цели, располагающиеся на расстоянии до 10 километров.