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27 апреля, 18:48

Песков: Участь Зеленского однозначно предрешена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным подчеркнул, что участь Владимира Зеленского предрешена. Соответствующее заявление он сделал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", анонс которой опубликован в телеграм-канале журналиста в субботу, 27 апреля.

"Участь Зеленского однозначно предрешена", — сказал представитель Кремля в анонсе выпуска, который выйдет в воскресенье.

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По словам Пескова, пока предпосылок для переговоров с Украиной нет. Он напомнил, что киевские власти сами запретили себе вести диалог с Россией. Президентские выборы на Украине так и не прошли, а в Верховной раде подписали декларацию о недопустимости их организации до окончания военного положения. В документе указывается, что это возможно лишь через шесть месяцев после его отмены. Анализировать ситуацию с легитимностью Зеленского Кремль будет после официального окончания срока его полномочий, то есть после 20 мая. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что обсуждать это, может быть, и вовсе "не потребуется".

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Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Осипов
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