Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с Павлом Зарубиным подчеркнул, что участь Владимира Зеленского предрешена. Соответствующее заявление он сделал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", анонс которой опубликован в телеграм-канале журналиста в субботу, 27 апреля.