Власти Украины принимают недостаточно мер для борьбы с коррупцией в стране. Об этом в интервью немецкой газете WAZ заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит нет", — процитировало издание слова чиновника.

Лично с Владимиром Зеленским киевский глава не встречался ни разу за всё время российской специальной военной операции, хотя "пробовал это бесчисленное количество раз". По словам Кличко, на сегодняшний день на Украине нет единства политических сил.