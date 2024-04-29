Кличко обвинил украинские власти в недостаточной борьбе с коррупцией
Мэр Киева Кличко: Правительство Украины недостаточно борется с коррупцией
Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © Telegram / Вiталiй Кличко
Власти Украины принимают недостаточно мер для борьбы с коррупцией в стране. Об этом в интервью немецкой газете WAZ заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит нет", — процитировало издание слова чиновника.
Лично с Владимиром Зеленским киевский глава не встречался ни разу за всё время российской специальной военной операции, хотя "пробовал это бесчисленное количество раз". По словам Кличко, на сегодняшний день на Украине нет единства политических сил.
А ранее стало известно что Виталий Кличко обогатил своего брата Владимира, одолжив ему 2,2 миллиона евро и 150 тысяч долларов. При этом доход градоначальника за весь прошлый год якобы равен его зарплате — 1 003 636 гривен (около 25,5 тысячи долларов), гласят сведения на сайте Национального агентства Украины по предотвращению коррупции.