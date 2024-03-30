Мэр Киева Виталий Кличко заработал за год $25,5 тысячи и одолжил брату €2 млн

Мэр украинской столицы Виталий Кличко обогатил своего брата Владимира, одолжив ему €2,2 млн и $150 тысяч. При этом за весь прошлый год доход Кличко составила его зарплата на посту градоначальника — 1 003 636 гривен (около $25,5 тыс.), гласят сведения на сайте Национального агентства Украины по предотвращению коррупции.

Мэр Киева указал в декларации 338,5 тыс. гривен ($8,6 тыс.), $35,8 тыс. и 3 евро на банковских счетах. И ещё наличными 209,4 тыс. гривен ($5,3 тыс.), $52,2 тыс. и €68,3 тыс. По информации в документе, в собственности Кличко квартира в Киеве (251,8 кв. м), хотя прописан он в собственности своего брата (43,6 кв. м). Более того, мэр имеет дом отдыха (785,5 кв. м) и земельный участок (2500 кв. м) в селе Лютеж Киевской области.

Стоит обратить внимание и на пристрастие мэра Киева к часам: он задекларировал антикварные каминные часы второй половины XIX века Jacques Murray и имеет семь наручных мужских часов (два IWC, три Frank Muller и два Mont Blanc). Также владеет мотоциклом Fine Custom Puncher (2009), прицепом Ironhorse Widebody (2013), автомобилем Land Rover Discovery (2013) и роялем Yamaha.