Кличко исключил мир с Россией в обмен на земли и заявил о подготовке к решающей битве Кличко заверил, что Украина не будет уступать "никаких территорий" ради мира 31 марта, 08:02 Виталий Кличко. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Мэр Киева Виталий Кличко категорически не согласен, что украинский конфликт следует заморозить. Он также заверил, что Киев не собирается признавать потерю ряда территорий. Об этом градоначальник сказал в интервью газете Bild am Sonntag, комментируя соответствующее предложение немецкого политика Рольфа Мютцениха.

"Это [идея заморозки] ошибочная точка зрения, вместо этого нам необходимо больше поддержки. Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом пояснил Кличко.

Он также не постеснялся вновь потребовать оружие от Запада, в частности ракеты для систем ПВО Patriot. По мнению мэра, Киев "был и остаётся целью" российских войск, поэтому ВСУ намерены подготовиться к решающей битве. Кличко намекнул, что Запад должен меньше разглагольствовать и больше давать снарядов Украине.

Напомним, в Германии начали раздаваться голоса в поддержку того, что Киев никогда не сможет вернуть утраченные территории. Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених высказал мнение о необходимости заморозить украинский конфликт, а затем постепенно урегулировать территориальные вопросы.

Авторы Татьяна Миссуми