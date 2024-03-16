В Германии рассказали, что Запад перестал верить в победу Украины

Немецкий журналист Геррит Зебальд заявил, что западные страны начали постепенно осознавать невозможность возвращения Украиной утраченных территорий. Кроме того, по его словам, в Германии уже начали готовить выход Киева из конфликта.

"Всё громче звучат заявления, в том числе в дипломатических кругах ЕС, что уже нет веры в победу Украины, а именно в то, что у Киева получится вернуть потерянные территории. Раньше позиция была такова, что он должен их вернуть. Это была и позиция НАТО, и ЕС, и правительства Германии", — отметил он в эфире канала Welt.

По его словам, по этой причине глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених высказал мнение о необходимости разработки механизмов для заморозки вооружённого конфликта на Украине с последующей урегулировкой.

"Можно предположить, что Рольф Мютцених обрисовал сценарий выхода из конфликта, о чём, возможно, канцлер уже давно думает. Канцлер с главой парламентской фракции медленно, но верно прорабатывают варианты выхода. По крайне мере, они открыто говорят, что нужно найти другое решение, поскольку Украина уже не вернёт территории", — подытожил журналист.