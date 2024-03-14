В Германии предупредили Киев о печальных последствиях из-за ошибки Запада

Для Вооружённых сил Украины (ВСУ) ситуация на фронте остаётся напряжённой, несмотря на поставки вооружения западными союзниками. Такое мнение выразил полковник Бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.

"Запад должен был понять, что соотношение ресурсов играет не в пользу Украины", — подчеркнул полковник в интервью SRF.

Рихтер дополнил, что положение украинских войск усугубляется ещё и тем, что поставки оружия остановили США. Эксперт задаётся вопросом, сможет ли Европа в этом случае восполнить образовавшийся пробел. По его словам, на Западе недооценили экономические и политические риски двойной стратегии: поставок вооружения в Киев и введения санкций против России.