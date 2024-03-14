В Германии предупредили Киев о печальных последствиях из-за ошибки Запада
Полковник Рихтер: Украина может лишиться новых территорий из-за ошибки Запада
Для Вооружённых сил Украины (ВСУ) ситуация на фронте остаётся напряжённой, несмотря на поставки вооружения западными союзниками. Такое мнение выразил полковник Бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.
"Запад должен был понять, что соотношение ресурсов играет не в пользу Украины", — подчеркнул полковник в интервью SRF.
Рихтер дополнил, что положение украинских войск усугубляется ещё и тем, что поставки оружия остановили США. Эксперт задаётся вопросом, сможет ли Европа в этом случае восполнить образовавшийся пробел. По его словам, на Западе недооценили экономические и политические риски двойной стратегии: поставок вооружения в Киев и введения санкций против России.
Полковник пояснил, что положение дел Киева является довольно шатким. В настоящее время вероятен исход, что украинская армия потеряет ещё несколько населённых пунктов после сдачи Авдеевки.
А ранее Life.ru писал, что Владимира Зеленского уличили в обмане после его заявления о том, что Российская армия остановила наступление. По его словам, обстановка на фронте складывается благоприятным способом. Однако украинские военные не сходятся во мнении с Зеленским. Бойцы ВСУ считают, что политик просто пытается выдать желаемое за действительное.
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