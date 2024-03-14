На Западе Зеленского уличили во лжи после его слов о ситуации на фронте

Владимир Зеленский на днях заявил, что для Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстановка на фронте складывается благоприятным способом. Однако в реальности ситуация иная, сообщает издание Newsweek.



"Российские войска добиваются новых <...> территориальных успехов, при этом Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены", — указано в статье.

По информации издания, ранее Зеленский сказал об остановке наступления ВС России в интервью для французского телеканала BFM TV. Однако военные РФ продолжают вести наступление в Запорожской, Харьковской областях, ЛНР и ДНР, на это также указывают крупные западные СМИ.

