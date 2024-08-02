Сбитые над Севастополем цели были начинены поражающими элементами
Развожаев: 4 цели, сбитые над Севастополем, были начинены поражающими элементами
Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. По информации губернатора города Михаила Развожаева, на данный момент известно более чем о четырёх сбитых целях.
"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. <…> Сбито уже больше 4 воздушных целей. <…> По предварительной информации, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами", — заявил чиновник.
По его словам, части сбитых объектов упали в спальных районах, а также повредили линию электропередачи. О пострадавших не сообщается.
О работе в Севастополе средств противовоздушной обороны Развожаев сообщал ранее. В городе была объявлена ракетная опасность.
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