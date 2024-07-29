Губернатор Дрозденко заявил, что пострадавших после атаки БПЛА на Ленобласть нет 29 июля, 08:30 ВСУ попытались дронами атаковать Ленобласть. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

После ночной попытки атаки со стороны ВСУ при помощи беспилотников в Ленинградской области нет пострадавших и разрушений. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"Сегодня ночью над Ленинградской областью уничтожены БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оборудованные совместно с военными рубежи обороны обеспечили раннее обнаружение летательных аппаратов и чёткую работу средств ПВО", — отметил он.

Губернатор также призвал наградить проявивших себя военнослужащих.

Напомним, утром 29 июля над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ. БПЛА были замечены ещё на подлёте, на территории Смоленского региона.

Авторы Татьяна Миссуми