ПВО сбила три украинских дрона над Ленинградской областью
Рано утром 28 июля над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ. Об этом пишет "Мash на Мойке".
При этом БПЛА были замечены ещё на подлёте, на территории Смоленского региона. ПВО разобралась с ними около 5 утра недалеко от порта Усть-Луга. Живущие рядом с аэропортом Пулково люди также рассказывали, что слышали, как взлетали истребители.
Ранее Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили за ночь 39 украинских беспилотников в пяти регионах страны. Основной удар Украина планировала нанести по Курской области, там было сбито целых 19 дронов.
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