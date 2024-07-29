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29 июля, 05:32

Женщина с дочкой пострадали после удара ВСУ по дому под Белгородом

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Один из снарядов попал по частному дому, в результате ранены два человека — мама и её 16-летняя дочь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести. У её матери рваная рана ноги. Бригада СМП оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась", — написал он в телеграм-канале.

Дом семьи повреждён: больше всего пострадал второй этаж. Также выбиты окна, посечены фасад, забор и находящийся во дворе автомобиль.

Мирный житель погиб в результате прилёта по белгородскому селу
Мирный житель погиб в результате прилёта по белгородскому селу

Напомним также, что за минувшую ночь над пятью регионами России было сбито и перехвачено 39 украинских беспилотников, девять из них — над Белгородской областью.

Обложка ©

Telegram/Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
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