Женщина с дочкой пострадали после удара ВСУ по дому под Белгородом

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Один из снарядов попал по частному дому, в результате ранены два человека — мама и её 16-летняя дочь. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У девушки закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести. У её матери рваная рана ноги. Бригада СМП оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась", — написал он в телеграм-канале.