Мирный житель погиб в результате прилёта по белгородскому селу Гладков сообщил о гибели мужчины из-за удара ВСУ по селу Бочковка под Белгородом 27 июля, 15:41 ВУ обстреляли село под Белгородом. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинские военные нанесли удар по селу Бочковка Белгородской области, в результате прилёта от полученных травм погиб мирный житель. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение", — говорится в тексте.

Также Гладков сообщал, что в белгородском селе Муром женщина получила ранения после атаки дрона по легковому автомобилю, повреждения зафиксированы и на линии электроснабжения.

Авторы Татьяна Миссуми