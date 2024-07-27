Женщина ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Вооружённые силы Украины провели очередной обстрел Белгородской области. В селе Муром женщина получила ранения после атаки дрона по легковому автомобилю. Также украинский БПЛА повредил линию электроснабжения. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Муром дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранен пассажир. Попутным транспортом женщина с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области доставлена в Шебекинскую ЦРБ. Врачами оказывается вся необходимая помощь. Транспортное средство сгорело", — рассказал Гладков.

Кроме того, по его словам, прилёт боеприпаса также повредил линию электроснабжения, из-за чего в части города Шебекино, а также в сёлах Новая Таволжанка, Архангельское, Муром и Нехотеевка пропало электричество.

Из-за повреждений, вызванных прилётами украинских артснарядов, жители сёл Безымено и Глотово остались без электроснабжения. Экстренные службы начнут восстанавливать ущерб после согласования с Минобороны России, заключил глава области.