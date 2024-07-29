Украинский беспилотник атаковал трамвай в Горловке, ранена вагоновожатая

Вооружённые силы Украины в понедельник утром, когда люди отправляются на работу в общественном транспорте, нанесли удар по трамваю в Горловке с помощью дрона-камикадзе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Последствия удара БПЛА ВСУ по трамваю. Фото © Telegram / Приходько РИК

"В центре Горловки украинские боевики атаковали трамвай с применением ударного беспилотного летательного аппарата", — рассказал глава Горловки.

По словам Приходько, вследствие украинской атаки была ранена вагоновожатый трамвайного вагона.

На данный момент движение трамваев в микрорайон "Квартал 245" и в посёлок шахты имени Ленина восстановлено.