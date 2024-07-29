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29 июля, 06:15

Украинский беспилотник атаковал трамвай в Горловке, ранена вагоновожатая

Последствия удара БПЛА ВСУ по трамваю. Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия удара БПЛА ВСУ по трамваю. Фото © Telegram / Приходько РИК

Вооружённые силы Украины в понедельник утром, когда люди отправляются на работу в общественном транспорте, нанесли удар по трамваю в Горловке с помощью дрона-камикадзе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Последствия удара БПЛА ВСУ по трамваю. Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия удара БПЛА ВСУ по трамваю. Фото © Telegram / Приходько РИК

"В центре Горловки украинские боевики атаковали трамвай с применением ударного беспилотного летательного аппарата", — рассказал глава Горловки.

По словам Приходько, вследствие украинской атаки была ранена вагоновожатый трамвайного вагона.

На данный момент движение трамваев в микрорайон "Квартал 245" и в посёлок шахты имени Ленина восстановлено.

Женщина с дочкой пострадали после удара ВСУ по дому под Белгородом
Женщина с дочкой пострадали после удара ВСУ по дому под Белгородом

А 28 июля ВСУ убили одного мирного жителя и ранили ещё двоих в ходе обстрелов по ДНР. По словам главы региона Дениса Пушилина, украинская армия за день 33 раза обстреляла территорию республики, выпустив по ней более 85 снарядов.

Владимир Озеров
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