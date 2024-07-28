Один мирный житель погиб и двое получили ранения при атаках ВСУ на ДНР

Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате атак украинских беспилотников на территорию Донецкой Народной Республики. Подробности сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"При атаках дронов-камикадзе в Еленовке в автомобиле погиб мужчина 1977 г.р., в Никитовском районе Горловки в автомобиле ранен мужчина 1991 г.р. В Кировском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранен мужчина 1965 г.р. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", — пишет глава республики в телеграм-канале.

Украинские военные за день совершили 33 вооружённые атаки на ДНР, выпустив более 85 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные БПЛА, говорит Пушилин.