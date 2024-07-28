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28 июля, 18:17

Один мирный житель погиб и двое получили ранения при атаках ВСУ на ДНР

Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате атак украинских беспилотников на территорию Донецкой Народной Республики. Подробности сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"При атаках дронов-камикадзе в Еленовке в автомобиле погиб мужчина 1977 г.р., в Никитовском районе Горловки в автомобиле ранен мужчина 1991 г.р. В Кировском районе Донецка при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранен мужчина 1965 г.р. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", — пишет глава республики в телеграм-канале.

Украинские военные за день совершили 33 вооружённые атаки на ДНР, выпустив более 85 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные БПЛА, говорит Пушилин.

ПВО сбила два украинских дрона над Нижегородской областью
ПВО сбила два украинских дрона над Нижегородской областью

Ранее украинский военнопленный Дмитрий Ромаев рассказал, что ВСУ нанесли два удара тяжёлым дроном "Баба-яга" по своим же бойцам, чтобы помешать им сдаться в плен.

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Telegram / ДНР Онлайн

Андрей Бражников
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