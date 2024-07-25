"Хоронил нас": Пленный боец ВСУ рассказал, как украинский дрон "Баба-яга" лупил по своим

ВСУ нанесли два удара тяжелым дроном "Баба-яга" по своим же бойцам, чтобы помешать им сдаться в плен. Об этом рассказал украинский военнопленный Дмитрий Ромаев, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.

"Мы сидели в здании. Сверху "Баба-яга" <...> дрон висел над нами, два сброса делал. То есть хоронил нас, потому что понимали, что мы уже недееспособная группа, <...> что нас возьмут в плен русские", — поделился военнопленный.

По словам Ромаева, в укрытии он просидел три-четыре часа, прежде чем вышел с поднятыми руками и сдался в плен российским военным.

Стоит отметить, что ВС РФ окрестили "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных БПЛА. Такие беспилотники противник часто использует для сброса миномётных мин и авиабомб весом до 50 килограммов.