"Боятся преследования": Украинские военнослужащие поддерживают РФ, но молчат, заявил пленный
Пленный Бугаев: Большая часть солдат ВСУ симпатизируют России
Большинство украинских военнослужащих симпатизируют России, но боятся признаваться в этом из-за возможных проблем. Такое признание сделал пленный солдат ВСУ Андрей Бугаев, сообщили в Минобороны.
"Большинство из них настроены к России ближе, но никто не скажет об этом. Опасаются, что их будут преследовать по закону", — поделился боец.
Сам Бугаев попал в плен 5 июля. Он с товарищами услышал, что возле реки начался бой: работали миномёты, артиллерия, FPV-дроны. Когда бойцы вылезли из блиндажа, их уже окружили ВС РФ. Тогда солдаты приняли решение сдаваться.
Ранее пленный боец ВСУ Вадим Демчинский призвал своих товарищей сдаваться в плен. Сам солдат чуть не стал жертвой дружественного огня: он с сослуживцами прятался на чердаке здания, ожидая эвакуации, и по ним начал стрелять бронетранспортёр ВСУ.
Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee