"Боятся преследования": Украинские военнослужащие поддерживают РФ, но молчат, заявил пленный

Большинство украинских военнослужащих симпатизируют России, но боятся признаваться в этом из-за возможных проблем. Такое признание сделал пленный солдат ВСУ Андрей Бугаев, сообщили в Минобороны.

"Большинство из них настроены к России ближе, но никто не скажет об этом. Опасаются, что их будут преследовать по закону", — поделился боец.

Сам Бугаев попал в плен 5 июля. Он с товарищами услышал, что возле реки начался бой: работали миномёты, артиллерия, FPV-дроны. Когда бойцы вылезли из блиндажа, их уже окружили ВС РФ. Тогда солдаты приняли решение сдаваться.