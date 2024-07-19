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19 июля, 11:18

"Боятся преследования": Украинские военнослужащие поддерживают РФ, но молчат, заявил пленный

Пленный Бугаев: Большая часть солдат ВСУ симпатизируют России

Большинство украинских военнослужащих симпатизируют России, но боятся признаваться в этом из-за возможных проблем. Такое признание сделал пленный солдат ВСУ Андрей Бугаев, сообщили в Минобороны.

"Большинство из них настроены к России ближе, но никто не скажет об этом. Опасаются, что их будут преследовать по закону", — поделился боец.

Сам Бугаев попал в плен 5 июля. Он с товарищами услышал, что возле реки начался бой: работали миномёты, артиллерия, FPV-дроны. Когда бойцы вылезли из блиндажа, их уже окружили ВС РФ. Тогда солдаты приняли решение сдаваться.

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Ранее пленный боец ВСУ Вадим Демчинский призвал своих товарищей сдаваться в плен. Сам солдат чуть не стал жертвой дружественного огня: он с сослуживцами прятался на чердаке здания, ожидая эвакуации, и по ним начал стрелять бронетранспортёр ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Матвей Константинов
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