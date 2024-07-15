Режим лицемеров: Как Украина срывает обмен пленными Киев продолжает строить интриги, срывая крупнейший за последнее время обмен пленными по формуле "всех на всех". Режим Зеленского хочет получить всех украинских военных, но при этом готов передать России в разы меньше. 15 июля, 13:58 Режим Зеленского хочет получить всех украинских военных, но при этом готов передать России в разы меньше. Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky

Украинская сторона как мантру повторяет: обмен всех пленных на всех. При этом продолжает срывать процедуру, обвиняя в этом Россию. На этот раз в Киеве нашли новых виновников. Оказывается, обмены могут быть прекращены якобы из-за давления военных из Чечни.

— Несколько кадыровцев не так давно были взяты в плен украинскими военнослужащими. Моментально на нас вышли представители "Ахмата" с требованиями немедленного возвращения их бойцов, иначе дальнейшие обмены военнопленными будут прекращены "усилиями" кадыровского депутата Госдумы РФ Шамсаила Саралиева, — пишут, например, в украинском канале проекта "Хочу жить".

Эти обвинения в адрес Шамсаила Саралиева выглядят полным абсурдом. Ещё в апреле он предложил формулу обмена.

— Обменять всех военнослужащих Российской Федерации, находящихся в украинском плену, на ровно такое же количество военнослужащих Украины, которые находятся в плену в Российской Федерации (за исключением лиц, осужденных за тяжкие преступления), — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Митинг в поддержку военнопленных, находящихся в РФ, Одесса. Фото © Gettyimages / SOPA Images

Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что Киев заинтересован только в получении медийных боевиков и из националистических подразделений. Он отмечает, что обменами со стороны Украины занимается Офис президента, если бы это делали военные, то украинские граждане быстрее бы вернулись домой.

Обмены продолжатся

На Украине всё-таки остаются здравые люди. Те, кто имеет непосредственное отношение к обменам, считают, что Россия готова к обменам. Омбудсмен Дмитрий Лубинец в ходе пресс-конференции 9 июля заявил: "Они готовы, на мой взгляд, проводить обменные процессы, они готовы разговаривать обо всех категориях граждан Украины, но я не вижу готовности проводить быстрых, больших обменов". При этом он сам добавил, что большому обмену мешает количество пленных — в России украинцев больше.

Интересно, что обмены пленными продолжаются. Лубенец сообщил, что Россия и Украина договорились об обмене женщинами-военнослужащими. В российских исправительных учреждениях таких около 400. Последний обмен состоялся 25 июня. 90 украинцев и 90 россиян вернулись на Родину.

Обман с обменом

Прокопенко и Паламар вернулись на Украину. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official

Украинская сторона не только срывает обмены, но и обманывает, когда забирает своих пленных. Ярким примером служит ситуация с руководством 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Денис Прокопенко, Святослав Паламар и ряд других укронацистов были взяты в плен в Мариуполе. 21 сентября 2022 года их освободили с условием, что до конца специальной военной операции они будут находиться в Турции. 8 июля 2023 года они вернулись на Украину. Прокопенко вновь возглавил "Азов"*, а Паламар стал его замом.

— Возвращение из Турции на Украину главарей "азовцев"* является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договорённостей, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не стоит забывать, как Украина сбила российский самолёт с украинскими военнопленными в Белгородской области. Сразу же последовали радостные заявления об уничтожении Ил-76, но когда стала известна правда, пыл утих.

Удивительно, что даже после этого обмены продолжились, но давно понятно — Киев желает получить только картинку для своих СМИ, а не людей. И сейчас, обвиняя российскую сторону в срывах, Зеленский и компания всего лишь копят благодаря такой риторике отговорки для родственников пленных.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Авторы Даниил Черных