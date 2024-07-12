Расстреливают своих: Украинский пленный призвал бойцов ВСУ сдаваться в плен

Боец ВСУ Вадим Демчинский, который попал в российский плен под Волчанском, рассказал, что прятался с двумя сослуживцами на чердаке дома и ждал эвакуации. В итоге к ним прибыл украинский БТР, но вместо спасения он открыл огонь по зданию, где находились военные, сообщает Минобороны РФ.

"Спрятались на чердаке, сидели два дня, просили помощи, рация садилась, а нам сказали ждать. После обеда приехал БТР наш и по дому начал стрелять", — рассказал Демчинский.

Сослуживцы Вадима получили ранения — одному пробило лёгкое, а другой повредил локоть. После этого они решили сдаться в плен. Боец отметил, что их "едва научили стрелять из автомата" и вместо обещанного укрепления обороны отправили на линию фронта. Демчинский советует украинцам не участвовать в боях, а сразу сдаваться в плен.