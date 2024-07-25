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25 июля, 07:43

Пленный ВСУ рассказал об обещании начать наступление на Белгород, где будет "дозволено все"

Пленный Ромаев: ВСУ обещали наступление на Белгород после освобождения Волчанска

Командование обещало украинским военнослужащим после возвращения контроля над Волчанском Харьковской области организовать наступление на Белгород. Об этом заявил военнопленный Дмитрий Ромаев, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ обещали поход на Белгород, заявил пленный. Видео © Минобороны РФ

"Сказали, что <...> дальше пойдём на Белгород, на мирные города... Там нам дозволено будет, короче, всё, что хочешь, то и делай — грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом", — сказал солдат.

Ромаев признался, что это — то, что ВСУ "больше всего умеют делать". По его словам, им объясняли, что "сеять хаос" нужно для устрашения мирного населения.

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Ранее военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что на Украине мало желающих воевать. После мобилизации его с товарищами бросили в посадку, и подразделение было разгромлено ВС РФ. Часть бойцов погибла на месте, а остальные предпочли сдаться и сохранить жизнь.

Обложка ©

Минобороны РФ

Матвей Константинов
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