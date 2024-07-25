Пленный ВСУ рассказал об обещании начать наступление на Белгород, где будет "дозволено все"
Пленный Ромаев: ВСУ обещали наступление на Белгород после освобождения Волчанска
Командование обещало украинским военнослужащим после возвращения контроля над Волчанском Харьковской области организовать наступление на Белгород. Об этом заявил военнопленный Дмитрий Ромаев, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ обещали поход на Белгород, заявил пленный. Видео © Минобороны РФ
"Сказали, что <...> дальше пойдём на Белгород, на мирные города... Там нам дозволено будет, короче, всё, что хочешь, то и делай — грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом", — сказал солдат.
Ромаев признался, что это — то, что ВСУ "больше всего умеют делать". По его словам, им объясняли, что "сеять хаос" нужно для устрашения мирного населения.
Ранее военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что на Украине мало желающих воевать. После мобилизации его с товарищами бросили в посадку, и подразделение было разгромлено ВС РФ. Часть бойцов погибла на месте, а остальные предпочли сдаться и сохранить жизнь.
Минобороны РФ