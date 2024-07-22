Военнопленный раскрыл, что ВСУ бросают новобранцев сразу на "мясные штурмы"
Пленный Кожемяко заявил, что ВСУ утаивают от мобилизованных их отправку на штурм
Командиры ВСУ не говорят новобранцам, что будут их сразу бросать на штурмы. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Командование ВСУ никогда не говорит мобилизованным, что их будут бросать сразу в бой, используя на самых "горячих" участках фронта и при штурмовых операциях. Об этом рассказал пленный военнослужащий армии Украины Сергей Кожемяко, беседу с которым приводит ТАСС.
Мужчина признался, что на Украине стали призывать в ряды ВСУ всех подряд, в его подразделении были никогда ранее не служившие ребята, имевшие проблемы со здоровьем. Из снаряжения выдали только штаны, каску, бронежилеты, остальное солдаты закупали сами. Командование обещало провести тренировку, но в итоге отряд оказался сразу в центре боевых действий.
"Что наступать будем нам не говорили, сказали уже непосредственно перед отправкой. Мало народа хочет воевать. Нам сказали зайти в посадку в районе Глубокого, окопаться и держать оборону, когда заходили туда — бой уже был", — поделился Кожемяко.
Его подразделение было полностью разгромлено российскими войсками. Часть бойцов ВСУ погибла на месте, остальные успели сдаться в плен. Пленный добавил, что по украинскому телевидению всё время твердят об ужасах, которые якобы творят ВС РФ с военнопленными, однако всё оказалось не так. Кожемяко подчеркнул, что их никто не бил, над ними не издевались и даже накормили и оказали медицинскую помощь.
Ранее пленный военнослужащий украинской армии Евгений Кургак заявил, что командование ВСУ лишает своих бойцов отпусков и увольнительных из-за нехватки личного состава под Красногоровкой в ДНР, что приводит к массовому дезертирству.