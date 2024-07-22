Военнопленный раскрыл, что ВСУ бросают новобранцев сразу на "мясные штурмы" Пленный Кожемяко заявил, что ВСУ утаивают от мобилизованных их отправку на штурм 22 июля, 09:38 Командиры ВСУ не говорят новобранцам, что будут их сразу бросать на штурмы. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Командование ВСУ никогда не говорит мобилизованным, что их будут бросать сразу в бой, используя на самых "горячих" участках фронта и при штурмовых операциях. Об этом рассказал пленный военнослужащий армии Украины Сергей Кожемяко, беседу с которым приводит ТАСС.

Мужчина признался, что на Украине стали призывать в ряды ВСУ всех подряд, в его подразделении были никогда ранее не служившие ребята, имевшие проблемы со здоровьем. Из снаряжения выдали только штаны, каску, бронежилеты, остальное солдаты закупали сами. Командование обещало провести тренировку, но в итоге отряд оказался сразу в центре боевых действий.

"Что наступать будем нам не говорили, сказали уже непосредственно перед отправкой. Мало народа хочет воевать. Нам сказали зайти в посадку в районе Глубокого, окопаться и держать оборону, когда заходили туда — бой уже был", — поделился Кожемяко.

Его подразделение было полностью разгромлено российскими войсками. Часть бойцов ВСУ погибла на месте, остальные успели сдаться в плен. Пленный добавил, что по украинскому телевидению всё время твердят об ужасах, которые якобы творят ВС РФ с военнопленными, однако всё оказалось не так. Кожемяко подчеркнул, что их никто не бил, над ними не издевались и даже накормили и оказали медицинскую помощь.

Ранее пленный военнослужащий украинской армии Евгений Кургак заявил, что командование ВСУ лишает своих бойцов отпусков и увольнительных из-за нехватки личного состава под Красногоровкой в ДНР, что приводит к массовому дезертирству.

Авторы Татьяна Миссуми