Засевшие в подвалах Работино бойцы ВСУ начали расстреливать товарищей

Украинские военные начали расстреливать своих же товарищей, которые пытаются сдаться в плен российской армии в Работино. О положении засевших в подвалах остатков ВСУ в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.

"Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают "свои", — написал подпольщик.