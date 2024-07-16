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16 июля, 07:20

Засевшие в подвалах Работино бойцы ВСУ начали расстреливать товарищей

Подполье: ВСУ в Работино расстреливают бойцов, которые пытались сдаться ВС РФ

Украинские военные начали расстреливать своих же товарищей, которые пытаются сдаться в плен российской армии в Работино. О положении засевших в подвалах остатков ВСУ в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.

"Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают "свои", — написал подпольщик.

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Украинские солдаты призывают своих сослуживцев сдаваться в плен ВС РФ, однако в ВСУ нежелание воевать карается смертью. Ранее пленный украинец рассказал, как дом, где он с сослуживцами ожидал эвакуации, обстрелял дружественный БТР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
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