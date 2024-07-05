Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 05:39

ВСУ безжалостно разбомбили украинский взвод при попытке дезертировать, выжившие бежали в лес

ВСУ обстреляли украинский взвод, пытавшийся дезертировать у Стельмаховки

Группа украинских солдат пыталась покинуть позиции под Купянском, однако во время попытки дезертировать их накрыло миномётным огнём другое подразделение ВСУ. Есть погибшие и раненые, выжившие бежали в лес. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На Купянском направлении зафиксирован очередной случай дезертирства в вооружённых формированиях Украины. В районе населённого пункта Стельмаховка после непродолжительного боестолкновения украинские боевики в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти в северо-западном направлении. Однако по ним был нанесён миномётный удар со стороны украинских позиций", — рассказал Марочко РИА "Новости".

По его словам, выжившие украинские военные скрылись в лесополосе неподалёку. В радиоэфир по открытым частотам от солдат поступали просьбы провести эвакуацию раненых, но абонент с позывным Дикий отказал дезертирам в помощи.

На Украине официально разрешили брать на службу дезертиров
На Украине официально разрешили брать на службу дезертиров

Однако некоторые солдаты ВСУ были более успешны в попытках дезертировать. Тем не менее украинское командование и после продолжает за ними охоту. Ранее украинский боец был буквально избит до смерти в Днепре после попытки дезертирства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANURAKE SINGTO-ON

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров