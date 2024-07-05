ВСУ безжалостно разбомбили украинский взвод при попытке дезертировать, выжившие бежали в лес

Группа украинских солдат пыталась покинуть позиции под Купянском, однако во время попытки дезертировать их накрыло миномётным огнём другое подразделение ВСУ. Есть погибшие и раненые, выжившие бежали в лес. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На Купянском направлении зафиксирован очередной случай дезертирства в вооружённых формированиях Украины. В районе населённого пункта Стельмаховка после непродолжительного боестолкновения украинские боевики в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти в северо-западном направлении. Однако по ним был нанесён миномётный удар со стороны украинских позиций", — рассказал Марочко РИА "Новости".

По его словам, выжившие украинские военные скрылись в лесополосе неподалёку. В радиоэфир по открытым частотам от солдат поступали просьбы провести эвакуацию раненых, но абонент с позывным Дикий отказал дезертирам в помощи.