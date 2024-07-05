ВСУ безжалостно разбомбили украинский взвод при попытке дезертировать, выжившие бежали в лес
ВСУ обстреляли украинский взвод, пытавшийся дезертировать у Стельмаховки
Группа украинских солдат пыталась покинуть позиции под Купянском, однако во время попытки дезертировать их накрыло миномётным огнём другое подразделение ВСУ. Есть погибшие и раненые, выжившие бежали в лес. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На Купянском направлении зафиксирован очередной случай дезертирства в вооружённых формированиях Украины. В районе населённого пункта Стельмаховка после непродолжительного боестолкновения украинские боевики в количестве до взвода самовольно оставили позиции и попытались организованно отойти в северо-западном направлении. Однако по ним был нанесён миномётный удар со стороны украинских позиций", — рассказал Марочко РИА "Новости".
По его словам, выжившие украинские военные скрылись в лесополосе неподалёку. В радиоэфир по открытым частотам от солдат поступали просьбы провести эвакуацию раненых, но абонент с позывным Дикий отказал дезертирам в помощи.
Однако некоторые солдаты ВСУ были более успешны в попытках дезертировать. Тем не менее украинское командование и после продолжает за ними охоту. Ранее украинский боец был буквально избит до смерти в Днепре после попытки дезертирства.
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