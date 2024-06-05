На Украине официально разрешили брать на службу дезертиров
Госбюро расследований Украины разрешило ВСУ брать на службу дезертиров
На фоне катастрофических потерь на поле боя Госбюро расследований Украины разрешило Вооружённым силам Украины брать обратно на службу дезертиров. Об этом говорится в письме директора ГБР Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому.
Такое разъяснение ВСУ дано из-за того, что украинские командиры неоднозначно трактуют случаи, когда дезертиры сами возвращаются обратно в подразделение.
"Просим ориентировать командиров воинских частей на необходимость обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности", — цитирует РИА "Новости" текст письма.
А ранее украинский офицер выступил с предложением ввести всеобщую воинскую повинность с 18 лет и призывать на службу как мужчин, так и женщин. Кроме того, он высказался за снижение призывного возраста в стране до 23 лет. Такие предложения звучат на фоне огромных потерь в ВСУ. Как считает британский аналитик Александр Меркурис, ежедневные потери украинской армии настолько ужасающие, что к концу года могут превысить число действующих военнослужащих.
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