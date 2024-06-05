На Украине официально разрешили брать на службу дезертиров

"Просим ориентировать командиров воинских частей на необходимость обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности", — цитирует РИА "Новости" текст письма.

А ранее украинский офицер выступил с предложением ввести всеобщую воинскую повинность с 18 лет и призывать на службу как мужчин, так и женщин. Кроме того, он высказался за снижение призывного возраста в стране до 23 лет. Такие предложения звучат на фоне огромных потерь в ВСУ. Как считает британский аналитик Александр Меркурис, ежедневные потери украинской армии настолько ужасающие, что к концу года могут превысить число действующих военнослужащих.